Anziani ‘salvati’ | erano rimasti chiusi per un’ora dentro al cimitero

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un incubo: bloccati all’interno del, mentre arriva il buio e inizia a piovere. È stata una brutta avventura per dueconiugi, a Villa Rotta, una frazione vicino a Carpinello. Fortunatamente senza conseguenze: a liberarli dalla scomoda situazione è intervenuta una Volante dalla Questura di Forlì. Moglie e maritoandati sabato pomeriggio a deporre alcuni fiori al. A una cert’ora, come accade abitualmente, scatta la chiusura automatica del cancello. Che ha però la funzione di non fare entrare ulteriori visitatori: per chi resta all’interno, è previsto un pulsante che comanda la riapertura per il tempo necessario a uscire. Solo che non funzionava. A quel punto – ore 17.20 – i duechiamano la polizia. Gli agenti arrivano in via Cà Bagnoli, a Villa Rotta, e riescono ...