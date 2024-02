Antonio Socci | perché stiamo allevando ragazzi ansiosi e fragili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il malessere giovanile è un tema scottante. Ne ha scritto anche Walter Veltroni in un editoriale del Corriere della sera. A sorpresa – cercando le cause di questo disagio - ha puntato il dito sul Covid e soprattutto sulla sua gestione: «confinamento, mascherine, scuola a distanza». In pratica il lockdown. Gli adolescenti, dice, ne sono usciti male. Lo provano i dati sulle alte percentuali di giovani con sintomi di ansia o depressione. Veltroni cita, fra l'altro, l'Autorità garante dell'infanzia nel cui rapporto si legge che «la pandemia ha determinato un insieme dità di entità crescente». È un quadro drammatico e purtroppo veritiero. Ma induce a fare tre considerazioni. La prima: le misure draconiane sul Covid furono decise dal governo giallorosso Conte 2. Non si poteva intervenire a quel tempo per consigliare buon senso? Veltroni è tuttora un nome autorevole ...