Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 26 Febbraio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 26 febbraio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 26Rosa inizia la sua giornata lavorativa a Palazzo Palladini, ma poi scopre che Manuel non è andato a scuola. Nel frattempo, Luca confessa a Giulia di aver avuto un altro momento di vuoto ma la donna lo tranquillizza. Intanto, Renato sta per partire per la settimana bianca con Jimmy e Niko ma l’uomo nasconde a Raffaele un’importantissima informazione sulla loro destinazione finale.Un...