Animali fantastici – I segreti di Silente | la spiegazione del finale dell’ultimo ? film della saga

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ultimo (almeno finora) capitoloprequel di Harry Potter,– Idiriprende la sua narrazione qualche anno dopo gli eventi narrati ne I crimini di Grindelwald. Siamo a Londra, in una sala da tè dove Gellert Grindelwald e Albussi sono dati appuntamento per scambiarsi la fiala contenente un patto di sangue fatto tra i due in gioventù che impedisce loro di combattersi a vicenda. Mentreconfessa all’ex amico di averlo seguito nei suoi folli ideali, in passato, solo perché innamorato di lui, Grindelwald gli rivela il suo piano di dominio del mondo magico e di distruzione di quello babbano, per poi sparire. Fin dal suo incipit è quindi chiaro come questa terza pellicola...