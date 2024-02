Andrea Damante | Ecco Che Fine Ha Fatto L’Ex Tronista Di Uomini E Donne!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 26 febbraio 2024): dopo l’esperienza dae al Grande Fratello Vip,fidanzato di Giulia De Lellis è scomparso dai riflettori.per quale motivo e di che cosa si occupa adesso!è stato uno dei tronisti più noti della storia die Donne. Infatti, la sua storia con Giulia De Lellis hasognare il pubblico, anche se purtroppo si è conclusa dopo qualche anno.ha partecipato anche ad alcuni reality per poi scomparire dalla televisione soprattutto nell’ultimo periodo. Sono in tanti a chiedersi che cosa faccia ora.che cosa fa ora!è stato per lungo tempo uno ...