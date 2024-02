Anarchici infiltrati tra i palestinesi | così hanno alzato la tensione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Provocazione. È la parola d'ordine usata dalla galassia antagonista in tutte le manifestazioni in cui decidono di partecipare. Dagliai centri sociali, passando per collettivi universitari e rigurgiti del circuito marxista -leninista, i professionisti del disordine scendono in piazza con un solo obiettivo: creare l'incidente che consenta poi di mettere le forze dell'ordine in una posizione a dir poco scomoda. Dallo scoppio del conflitto a Gaza, infatti, le istanze antimilitariste di questi ambienti, che già con la guerra in Ucraina erano riapparse,trovato nuova linfa negli slogan a favore dei. Insomma, ogni occasione è buona per scendere in piazza, preferibilmente senza autorizzazione, e tentare di accendere la miccia con le forze dell'ordine. E come sempre, a farne le spese, non sono solo i professionisti ...