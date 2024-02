Amici 2024 | gli allievi ammessi al Serale

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024)23 (foto X) Ildi23 si avvicina ed inizia a prendere forma il gruppo diche saranno protagonisti, ogni sabato sera su Canale 5, nella fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Ecco chi sono, ad oggi, gliche si sfideranno per succedere ad Angelina Mango, vincitrice della passata edizione. Dustin, ballerino E’ il primo allievo a staccare il pass per il. Un premio, secondo Alessandra Celentano, per il suo essere sempre in testa nelle gare di ballo. Pur non essendo il suo classico ballerino di riferimento, l’insegnante non ha dubbi nel constatare un talento che a suo dire non ha eguali nella scuola. Dustin, presente adfin dalla prima puntata di settembre, guadagna il ...