Amichevole Italia - Inghilterra | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Disponibilità, cuore e orgoglio nell’indossare la maglia azzurra. Sono queste le caratteristiche - evidenziate una volta di più dal ct della Nazionale Femminile, Andrea Soncin - di un’che non vede l’ora di spiccare il volo, non solo in senso metaforico. Le Azzurre sono ad Algeciras...

Domani (ore 18.00), all’Estadio Nuevo Mirador di Algeciras (Spagna), la Nazionale italiana di Calcio femminile tornerà in campo per la seconda amichevole in ... (oasport)

Secondo test Amichevole: Italia femminile-Inghilterra, dove vederla in Tv e in streaming: Seconda Amichevole per le azzurre del CT Andrea Soncin che ha in questi giorni modo di testare la condizione psicofisica del gruppo e di renderlo ancora più unito di quanto non lo sia adesso: Italia ...tag24

Nazionale Femminile Under 23, si gioca oggi Portogallo-Italia: alla ricerca di nuove opzioni in chiave azzurra per Soncin: Lunedì 26 febbraio (calcio d’inizio ore 16 Italiane) la Nazionale Under 23 Femminile disputerà una partita Amichevole in casa del Portogallo.calciopress

Calcio femminile, l’Italia si mette alla prova contro l’Inghilterra nell’Amichevole di Algeciras: Domani (ore 18.00), all’Estadio Nuevo Mirador di Algeciras (Spagna), la Nazionale Italiana di calcio femminile tornerà in campo per la seconda Amichevole in programma in questo slot dedicato ...oasport