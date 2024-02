Ambiente | Mazzoncini A2a | “Efficienza termovalorizzatore al 98%”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Brescia, 26 feb. – (Adnkronos) – ?Questo intervento porta l’del nostrodi Brescia dal 84 al 98%. Recupera il calore dei fumi, che hanno ora una temperatura di circa 70° C, per scaldare ulteriori 12.500 famiglie a Brescia a CO2 zero, perché è calore già prodotto dall’impianto?. Così Renato, amministratore delegato di A2a, la Life Company che ha organizzato l?evento ?Più energia in circolo?, svoltosi presso il termoutilizzatore di Brescia per presentare alla stampa e alle istituzioni la nuova tecnologia che renderà l?impianto ancora più efficiente e sostenibile, contribuendo alla decarbonizzazione della città. Per rendere possibile una percentuale così alta di rendimento, sono stati investiti circa 110 milioni di euro, di cui 45 destinati agli impianti che consentono un ulteriore taglio delle ...