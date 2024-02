(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 feb. (askanews) – Anche quest’anno l’diin Italiala festa del. Martedì 27 febbraio presso la sede diplomatica avrà luogo l’evento “. Primavera musicale all’diin Italia”, che segna, attraverso ileseguito dalla giovane pianista romena Maria Cristina Badita, la Festa del. In programma musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart, George Enescu, Frédéric Chopin, Maurice Ravel e Sergei Rachmaninoff. L’evento è organizzato dall’diin Italia, in partenariato con il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di ...

Decine di persone hanno reso omaggio al leader dell'opposizione russa Alexei Navalny davanti all'ambasciata russa di Bucarest , in Romania . Molti dei ... (liberoquotidiano)

Ambasciata Romania a Roma celebra il Martisor 2024 con un recital: Roma, 26 feb. (askanews) - Anche quest'anno l'Ambasciata di Romania in Italia celebra la festa del Martisor.Martedì 27 febbraio presso la sede diplomatica avrà luogo l'evento "MARTISOR. Primavera ...notizie.tiscali

leggi le altre "Cose": Si è svolto martedì 20 febbraio 2024 presso l’Ambasciata di Romania in Italia il convegno in ricordo di una grande pittrice: DOINA BOTEZ, per ricordare, ‘Il coraggio dell’espressione’. L’evento ...agenziaradicale

A "Casa Italia" il gusto a chilometro zero: In primo piano anche il “Business Forum Italia – Romania”, che si è svolto, presso la Farnesina, organizzato dal Ministero degli Esteri e dall’Ambasciata di Romania in Italia. Inaugurato da Antonio ...rai