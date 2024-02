Amazon entra nel Dow Jones | la Big Tech scalza Walgreens

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) New York, 26 feb. (askanews) – Da lunedì il gigante del commercio onlinediventa ufficialmente membro del DowIndustrial Average, in sostituzione diBoots Alliance. In apertura di seduta le azioni dierano piatte, tuttavia l’aggiornamento dell’indice a 30 componenti mostra che i mercati cercano di adeguarsi alla realtà imperante della tecnologia: le azioni della società di Jeff Bezos, infatti, sono aumentate di oltre l’80% nell’ultimo anno, rendendolo uno dei tanti grandi titoli che hanno alimentato l’indice S&P 500. Apple, Microsoft e Salesforce sono le altre aziendepresenti già nell’indice. L'articolo proviene da Ildenaro.it.