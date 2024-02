Altra tragedia nella maratona | Kipsang Kipkorir muore all’arrivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Era impegnato con una gara in Camerunnel mondo dell’atletica e della. Il corridore keniano Charlesè mortodi una gara in Camerun. A darne notizia la federazione keniota: “L’Atletica Kenya conferma che Charlesè morto sabato in Camerun dopo aver preso parte ad una corsa in montagna. Come federazione, vorremmo cogliere l’occasione per esprimere le nostre condoglianze alla famiglia didurante questo momento difficile“. Classe 1991 era nato il 6 giugno a Koibatekregione del Baringo. Stando alle prime notizie, dopo essere stato in testa alla corsa avrebbe iniziato a sentirsi male. Verso la fine si è fermato per poi riprendere a ...