Alstom | primo treno a idrogeno pronto per i test in Germania

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ild'Italia alimentato ae prodotto negli stabilimentiitaliani, che viaggerà sulla linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord, su cui il servizio è gestito dard, nell'ambito del progetto H2iseO, è partito questa mattina dal sito di Savigliano (Cuneo) alla volta di Salzigitter, in. Diversa da quella ufficiale, la livrea di questoè stata appositamente creata per identificare l'avvio della fase dia cui ilsarà sottoposto nelle prossime settimane. Nello stabilimento tedesco diverranno eseguiti i primistatici con l'e idinamici a bassa velocità. Il Coradia Stream H ...