Almanacco del 26-02-2024 ore 07 | 30

(Di lunedì 26 febbraio 2024)del giorno martedì 13 febbraio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Benigno il nome che deriva dal latino benigno vuol dire colui che produce bene disposto al bene il proverbio ci dice neve di febbraio fa il Villano Gaio i nati di oggi Kim Novak per Gabriel Robbie Williams e noi facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 13 febbraio 1633 quando Galileo Galilei arriva a Roma inizia il suo processo davanti all’inquisizione 1900 Marcel Proust inizia la collaborazione con Le Figaro scriverò una serie di articoli Monda bici però i Parigini ancora 13 febbraio del 1927 in Italia istituita la tassa sul celibato secondo l’ideologia fascista Il proposito era quello di favorire i matrimoni e di conseguenza incrementare il numero delle nascite l’imposta interessava tutti i cieli di compresa tra i 25 e i 65 anni ha andiamo ...

