Allora è vero | Bridget Jones sta per tornare! A maggio a Londra iniziano le riprese del quarto film | ecco tutto quello che sappiamo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sono passati 23 anni da quando abbiamo fatto la conoscenza (cinematografica) di una simpatica pasticciona di nome. Ora stiamo per rientrare nella sua vita per la quarta volta. Inizieranno, infatti, a, ledi4 con Renée Zellweger. Che torna a vestire i panni dell’eroina letteraria di fine millennio. Il ritorno di Renee Zellweger in “4” Finoraciò che riguarda questo nuovoè top secret. Da tempo si mormorava che si potesse portare sul grande schermo anche: un amore di ragazzo. Terzo romanzo della saga ...