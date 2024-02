All' Europa manca ancora l' unione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’ha raggiunto l’accordo sul Patto di stabilità: nuovo rigore ma,, senza concreta. E il grillo «eretico» proprio non ci sta. Non è mica cambiata, sapete. Dico l’Ue. È rimasta lei. La solitaeuropea. Forte con i deboli e debole con i forti. Antidemocratica. Burocratica. Costosa. Oppressiva. Ci eravamo illusi in questi anni, o meglio: ci avevano illusi, che si fosse trasformata come la zucca di Cenerentola quando diventa una magnifica carrozza. Ma la mezzanotte è scattata e l’incantesimo è finito: la zucca torna zucca e l’Ue torna Ue. Con la prossima entrata in vigore del nuovo patto di stabilità ce ne accorgeremo: la favola bella che oggi t’illuse e che ieri t’illuse è finita. Non è vero che l’Ue regala i soldi. Non è vero che ci salva dalla crisi. Non è vero che è generosa e magnanima. Non è ...