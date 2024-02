Allerta maltempo nella notte di oggi e domani a Roma e nel Lazio | grandinate e forti raffiche di vento

(Di lunedì 26 febbraio 2024)meteo gialla per ladie per la giornata die nel. Si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali e costieri".

Venezia, 26 febbraio 2024 – peggiora il Maltempo in Veneto dove da domani scatta l’allerta rossa della Protezione civile su quasi tutta la regione (allerta ... (ilrestodelcarlino)

La Protezione civile ha valutato per domani martedì 27 febbraio una allerta meteo rossa su parte del Veneto , una allerta arancione sui restanti settori di ... (fanpage)

Nelle prossime ore è allerta rossa in Veneto a causa di una nuova ondata di Maltempo . La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte delle regioni ... (lanotiziagiornale)

maltempo: nel Lazio Allerta gialla per venti forti e rovesci: L'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'Allerta gialla dalla tarda serata di oggi, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai ...ansa

maltempo: Allerta rossa in Veneto. Ancora venti forti e temporali: Nelle prossime ore è Allerta rossa in Veneto a causa di una nuova ondata di maltempo che poterà venti forti e temporali. Nelle prossime ore è Allerta rossa in Veneto a causa di una nuova ondata di ...lanotiziagiornale

Previste forti piogge anche a Verona: dichiarata l'Allerta idrogeologica: Lo ha annunciato quest'oggi, lunedì 26 febbraio, il Comune di Verona, spiegando che «per questo motivo la Protezione civile del Veneto ha dichiarato per la zona Adige-Garda e Monti Lessini, nella ...veronasera