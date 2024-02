Allarme colera | 15 casi sospetti | cosa sta succedendo | Panico tra i presenti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le persone tenute sotto controllo sono al momento tremila, mentre isono 15. Si attendono i risultati dei test per capire se si l’ipotesisia confermata o meno.a bordo di una nave da crociera Mauritius ha negato ad una nave da crociera norvegese il permesso di attraccare nella capitale Port Louis per il timore di una potenziale epidemia dia bordo dopo aver saputo che almeno quindici persone della Norwegian Dawn erano state messe in isolamento per sospetto contagio. Lo scrive la Bbc. Le autorità mauriziane hanno affermato che la decisione di bloccare la nave è stata «presa per evitare qualsiasi rischio per la salute». I passeggeri hanno lamentato lievi sintomi di mal di stomaco durante la tappa in Sudafrica, ha detto un rappresentante della ...