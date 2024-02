Alessitimia | cos’è il disturbo di Alessia Pifferi e perché è importante nel processo per l’omicidio della figlia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano – Nella perizia psichiatrica sudisposta dalla Corte d’Assise firmata dallo psichiatra forense Elvezio Pirfo si fa riferimento a un contesto famigliare dell’imputata affettivamente deprivante, a una dipendenza dagli altri, in particolare dagli uomini e una personalità caratterizzata da, condizione psicologica incapacità di esprimere emozioni e provare empatia. Cosa dice la perizia Nelle conclusioniperizia disposta dalla Corte d’Assise si legge che la 38enne accusata di omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire ladi 18 mesi “ha vissuto il proprio contesto familiare e sociale di appartenenza come affettivamente deprivante e tale da indurre una visione del mondo e uno stile di vita caratterizzati da un'immagine di sé come ragazza e poi donna ...