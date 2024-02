(Di lunedì 26 febbraio 2024) Eradi, la madre della piccola Diana morta di stenti e disidratazione a 18 mesi dopo che la 37enne l’aveva lasciata da sola in casa per diversi giorni. È l’esito dellapsichiatrica voluta 4 mesi fa dai giudici della Corte d’Assise di Milano e depositata lunedì 26 febbraio nel processo per omicidio volontario aggravato. Indagando la personalità di, lo specialista fa riferimento a un contesto famigliare degradato, a una dipendenza dagli altri e a un’incapacità di provare empatia, ma conclude che l’imputata non ha alcuna disabilità intellettiva ed èdi stare in giudizio. Indagando la personalità di, lo specialista fa riferimento a un contesto famigliare degradato, a ...

Alessia Pifferi , la 38enne indagata per la morte di stenti e disidratazione della figlia Diana, sarebbe capace di intendere e di volere : è quanto emerso d alla ... (news.robadadonne)

Alessia Pifferi, secondo la perizia: “È capace di intendere e di volere”. Ora rischia l’ergastolo: Era capace di intendere e volere Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana morta di stenti e disidratazione a 18 mesi dopo che la 37enne l’aveva lasciata da sola in casa per diversi giorni. È ...tpi

Pifferi in carcere al suo legale, 'non sono un'assassina': Sono sempre stata sincera. Voglio che esca la verità". Lo ha detto oggi Alessia Pifferi, che nel luglio 2022 ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo, abbandonandola in ...ansa

Lasciò morire la figlia di stenti, Alessia Pifferi giudicata capace di intendere e di volere: Un quadro psichiatrico complicato, che – pur nella sua difficile connotazione – non sarebbe tale da far scemare in maniera importante la capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi, la donna ...ilcorrieredellacitta