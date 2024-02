Alessia Pifferi | la perizia psichiatrica | “Era capace di intendere e volere”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024)eradie diquando nel luglio del 2022 ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. Anzi, per spiegare meglio: al momento dei fatti «ha tutelato i suoi desideri di donna rispetto ai doveri di accudimento materno verso la piccola Diana». Lo ha stabilito lafirmata dallo psichiatra forense Elvezio Pirfo, depositata e disposta dalla Corte d’Assise di Milano nel processo per omicidio volontario aggravato in cui la 38enne siede al banco degli imputati. Di più: secondo il tecnico «non essendo dimostrabile né una disabilità intellettiva. Né un disturbo psichiatrico maggiore, né un grave disturbo di personalità, è possibile affermare che ...