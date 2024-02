Alessia Pifferi è “capace di intendere e volere” secondo la perizia psichiatrica

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La donna è a processo a Milano per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di solo 18 mesi "Non essendo dimostrabile né una disabilità intellettiva, né un disturbo psichiatrico maggiore né un grave disturbo di personalità, è possibile affermare cheal momento dei fatti per i quali è imputata era