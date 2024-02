“Alessia Pifferi è capace di intendere e di volere” E adesso rischia l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Eradie di, la 38enne che nel luglio 2022 ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica firmata dallo psichiatra forense Elvezio Pirfo, depositata e disposta dalla Corte d’Assise di Milano nel processo per omicidio volontario aggravato. Secondo il perito, la donna “non é stata né è affetta da disturbi psichiatrici maggiori” e “non è portatrice di gravi disturbi di personalità”.Leggi anche: Monia accusata di duplice infanticidio: per lei lo stesso psichiatra diLeggi anche: La legale disi difende: “Per me lei è un’amica, le porto i cioccolatini in ...