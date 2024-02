Alessia Pifferi capace di intendere e volere | “Ha preferito i suoi desideri alla figlia”

(Di lunedì 26 febbraio 2024), la 38enne indagata per la morte di stenti e disidratazione dellaDiana, sarebbedie di: è quanto emerso dperizia psichiatrica voluta dCorte d’Assise di Milano e depositata oggi, lunedì 26 febbraio 2024, nel processo che vede coinvolta la donna. La relazione andrebbe quindi a smentire la diagnosi delle psicologhe del carcere San Vittore di Milano, secondo la quale la donna avrebbe un grave deficit intellettivo. Secondo la valutazione del consulente, Elvezio Pirfo, “al momento dei fattiha tutelato idi donna rispetto ai doveri di accudimento materno verso la piccola Diana e ha anche adottato ...

