Alessia Pifferi capace di intendere e di volere | l’avvocata | “È un processo viziato | ormai è ergastolo”

La donna – 38 anni – è accusata di aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi, abbandonandola in casa da sola per sei giorni. Processo Alessia Pifferi ... (ilcorrieredellacitta)

Bimba morta di stenti, Alessia Pifferi era capace di intendere e volere: Milano, la perizia psichiatrica: Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere. La 38enne nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo, abbandonandola da sola in ca ...blogsicilia

Lasciò morire la figlia di stenti, Alessia Pifferi giudicata capace di intendere e di volere: Un quadro psichiatrico complicato, che – pur nella sua difficile connotazione – non sarebbe tale da far scemare in maniera importante la capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi, la donna ...ilcorrieredellacitta

Caso Alessia Pifferi: secondo la perizia psichiatrica, “capace di intendere e volere”: “Non essendo dimostrabile né una disabilità intellettiva, né un disturbo psichiatrico maggiore né un grave disturbo di personalità, è possibile affermare che Alessia Pifferi al momento dei fatti per i ...radiocolonna