Alessandra Mussolini colpita con una stampella a Strasburgo | “Mi hanno aggredita e insultata”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Sono statada qualcuno che parlava italiano", raccontanel video diffuso sui social. L'europarlamentare denuncia di esser stata"con una specie di" da un passante che le ha rivolto una serie di insulti in italiano.

Alessandra Mussolini è stata aggredita da un passante, italiano, per strada , a Strasburgo . Lo racconta lei stessa in un video diffuso sui social. « sono stata ... (open.online)

Aessandra Mussolini è stata aggredita a Strasburgo : la parlamentare europea del Partito popolare europeo stava andando a cena in un ristorante intorno alle ... (thesocialpost)

Alessandra Mussolini aggredita a bastonate in strada a Strasburgo: Alesandra Mussolini è stata aggredita insultata e bastonata in strada ... incappucciato che si appoggiava ad una stampella o a un bastone. Quando ha incrociato Alessandra Mussollini, che era in ...notizie.tiscali

Mussolini aggredita a Strasburgo: "Bastonate e insulti per il mio nome, sono sotto choc": Il racconto all'Adnkronos: 'Colpita da uomo, ha cominciato a darmi addosso, sull'orecchio, sulla testa, sulla schiena, alle spalle' ...adnkronos

Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo: «Una stampella addosso»: L’europarlamentare Alessandra Mussolini è stata aggredita a Strasburgo da un connazionale che l’avrebbe riconosciuta. La politica, nella città per la Plenaria dell’Eurocamera, ha raccontato l’accaduto ...davidemaggio