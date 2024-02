Alepo e Italtel collaborano per fornire reti private mobili 5G

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024), fornitore globale di soluzioni di rete 5G, ha annunciato l'avvio di un accordo di collaborazione con, multinazionale che opera nel settore dell'ICT e della trasformazione delle, persoluzioni di rete 5Gend-to-end.apporta competenze e un portafoglio completo di soluzioni cloud-native e convergenti per la rete core 4G-5G che comprendono la gestione integrata dei dati degli abbonati (SDM) e il controllo delle politiche convergenti. Le soluzioniincludono funzioni di data layer e policy management, attraverso i moduli AuSF, UDM, HSS, UDR, PCF e PCRF conformi agli standard 3GPP che possono essere distribuite come microservizi cloud-native. Con un impatto leggero sulle risorse, ottimizzato per le implementazioni edge, il ...