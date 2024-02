Alberto Genovese | via al rito abbreviato per il nuovo processo | “Violenza sessuale su altre donne”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'ex mago del web è già stato condannato a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze. Oggi è imputato in un secondo filone di indagine: al centro altri presunti abusi sessuali nei confronti didue giovani, che per la Procura sarebbero stati commessi con lo stesso schema.