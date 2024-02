Al-Wakra-Al-Sadd interrotta | il presidente entra in campo | VIDEO

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Episodio incredibile in Qatar durante la 14ª giornata di campionato nel corso della partita tra Al--Al-. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. L’Al’Al-si conferma in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio proprio sull’Al-. Episodio clamoroso nel corso della partita. La sfida è stataper alcuni minuti: ildei padroni di casa èto inper contestare la decisione dell’arbitro di assegnare un calcio di rigore alla squadra avversaria e ha chiesto ai suoi calciatori di uscire dal. Solo dopo diversi minuti è stato convinto ad abbandonare il. Il risultato? Il rigore sbagliato da Akram Afif. Scène incroyable au championnat du Qatar. Le ...

