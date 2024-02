Al via il restauro dello storico Palchetto della Musica di piazza Castelnuovo

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Palermo – Sono iniziati in questi giorni i lavori didelmonumento situato ina Palermo. L’intervento, del valore di 25 mila euro, è stato finanziato dalla Campari group come contropartita concessa alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali per ottenere l’autorizzazione ad installare la ruota panoramica inRuggero Settimo in occasione dell’evento Aperol Together We Can, svoltosi nell’ottobre 2021. Dopo mesi di stallo, l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti ha sbloccato l’iter permettendo l’avvio dei lavori. Il, affidato all’architetto Giovanni Sabella e al restauratore Giuseppe Inguaggiato, prevede una serie di interventi volti al ...