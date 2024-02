Al via Btp Valore 2024 | nuova emissione A chi conviene e perché

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ci siamo: è partito il terzo collocamento di Btp, il titolo di Stato pensato per le famiglie e i piccoli risparmiatori. Si possono acquistare da oggi (lunedì 26 febbraio) a venerdì 1 marzo, salvo chiusura anticipata.a chi ha liquidità da investire, non vuole rischi, ma cerca un flusso di cedole invece di lasciare i risparmi sul conto corrente. Ea chi vuole diversificare il portafoglio, compensando gli investimenti a rischio con i titoli di Stato. È il terzo collocamento e gli ultimi due sono stati un successo. Nel 2023 il Mef ha effettuato due emissioni (a giugno e ottobre) per un ammontare di 35 miliardi totale. Oggi sul mercato arriva il Btp: durata di 6 anni, cedole pagate ogni tre mesi, investimento minimo mille euro, tassi minimi garantiti del 3,25% per i ...