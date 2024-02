Al via ‘Abilmente Roma’ | la festa della creatività arriva nella capitale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Abilmente, il Salone delle idee creative di Italian Exhibition Group,in Fiera a Roma dal 29 febbraio al 3 marzo, con un’edizione ricca di novità e spunti creativi per tutti gli appassionati di manualità. L’appuntamento, che di solito anima il quartiere fieristico romano a settembre,per la prima volta anche a inizio anno, inserendosi all’interno del denso calendario 2024 di Abilmente, che vede 8 diversi appuntamenti in 4 diverse città: Milano, Torino, Roma e Vicenza. Il Salone delle idee creative è il posto giusto dove trovare la giusta ispirazione, oltre a materiali e strumenti tecnici, consigli dai migliori insegnanti del fai da te e tanto spirito di condivisione con appassionati da tutta Italia. Laboratori per ogni età, tra calligrafia, uncinetto, cucito sartoriale, oltre a mostre e ...