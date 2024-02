Al teatro Masaccio | “L’acqua cheta”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arezzo, 26 febbraio 2024 – Giovedì 29 febbraio alle 21,15 al cinemala neonata Compagnia di’ Fico presenta l’operetta in tre atti di Augusto Novelli “” con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno e in collaborazione con la Pro Loco. E' una delle operette più amate dal pubblico di ogni tempo. E, a metterla in scena, sarà la neonata Compagnia di' Fico. L'appuntamento è giovedì 29 febbraio alle 21,15 al cinemacon l’operetta in tre atti di Augusto Novelli “”. Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno e in collaborazione con la Pro Loco. Firenze, inizio ‘900: nel cortile della casa del fiaccheraio Ulisse le due figlie, Anita e Ida, sono intente ...