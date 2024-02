Aiea | scorte uranio arricchito Iran 27 volte oltre limite

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'ha aumentato significativamente le suedinegli ultimi mesi, continuando la sua escalation nucleare anche se nega di voler acquisire la bomba atomica, secondo un rapporto confidenziale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (). Leammontavano a 5.525,5 kg al 10 febbraio (rispetto a 4.486,8 kg a fine ottobre), più di 27ilautorizzato dall'accordo internazionale del 2015 che disciplina le attività atomiche di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni internazionali. "Le dichiarazioni pubbliche fatte inriguardo alle sue capacità tecniche di produrre armi nucleari non fanno altro che aumentare le preoccupazioni del direttore generale sulla correttezza e ...

