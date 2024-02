Aido alla ricerca di nuovi volontari | il rischio è la chiusura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nuovo consiglio direttivo perMonza e Lissone, che a breve nominerà ivertici, con un obiettivo: trovare. Il gruppo intercomunale monzese-lissonese dell’Associazione italiana per la donazione di organi è oggi nella spiacevole situazione di vedere un progressivo calo dei, per quanto le attività socio-culturali promosse siano in realtà addirittura aumentate. "Siamo un gruppo di 15, molto attivi e motivati - spiega il presidente uscente Luciano Russo - ma viviamo il futuro con una certa preoccupazione. Stiamo facendo fatica a trovare". Da qui il chiarimento: "Il nuovo direttivoha eletto 7 consiglieri, di cui 6 sono veterani over 70. Le persone che in questi ultimi anni se ne sono andate non ...