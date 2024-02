AI generativa | ChatGPT consuma l’energia di 33mila case

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Da qualche anno tra gli addetti ai lavori circola la voce che l’Intelligenza Artificiale (AI) abbia costi energetici troppo alti. Una voce che, all’ultimo incontro annuale del World Economic Forum a Davos in Svizzera, è stata ufficialmente confermata, quando Sam Altmann, amministratore delegato (CEO) di OpenAI, ha ammesso che l’industria dell’intelligenza artificiale si sta dirigendo verso una crisi energetica. Altman – si legge in un articolo, pubblicato su Nature, di Kate Crawford della University of Southern California Annenberg e ricercatrice principale senior presso Microsoft Research a New York City – ha avvertito che la prossima ondata di sistemi di intelligenza artificialeconsumerà molta più energia del previsto e che i sistemi energetici faranno fatica a farcela. “Non c’è modo di arrivarci senza una svolta”, ha detto. Negli ultimi anni si è ...