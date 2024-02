Agricoltura | le richieste dei toscani all’Europa | rivedere Pac e Green Deal

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “In 20 giorni abbiamo ascoltato 1.500 nostri associati, abbiamo portato le loroall’assemblea generale straordinaria di Confche si è tenuta oggi a Bruxelles come quella di eliminare la troppa burocrazia”. A dirlo è Marco Neri, presidente regionale di ConfToscana, che ha partecipato oggi a Bruxelles nella sede del Copa Cogeca insieme agli altri delegati regionali e al presidente nazionale Massimiliano Giansanti. “È stata una riunione partecipata – dice Neri – abbiamo presentato un documento programmatico rivolto alle istituzioni europee per tutelare gli interessi di tutto un settore sicuramente colpito dal quadro politico ed economico attuale. Serve una modifica della politica agricola comune, così come va rivisto ile i gravosi adempimenti burocratici che ...