Agricoltori | proteste a Bruxelles sul pacchetto aiuti | centinaia di trattori in arrivo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La protesta deglidi tutta Europa ancora non è stata del tutto sedata. Lo dimostrano i, circa un centinaio, che oggi hanno nuovamente attraversato il confine della città di, pronti ad occupare la piazza davanti all’Europarlamento e chiedere a gran voce più diritti e più sussidi da parte dell’Ue. I passi indietro L'articolo proviene da Il Difforme.

