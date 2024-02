Agresti | «L’Inter ha vinto con 8 riserve Oggi è di altra dimensione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha schiantato il Lecce per 4-0 al Via del Mare. A parlarne Stefano, il quale ha esaltato la profondità della rosa nerazzurra. SUPERIORITÀ ? A Radio Radio Mattino Sport e News, Stefanosottolinea il successo dei nerazzurri a Lecce: «La cosa che ha fatto più impressione ieri della vittoria delè stata che giocavano otto. Bisogna chiamarle con il loro nome. In difesa erano tutte seconde linee, in mezzo al campo c'erano solo Dimarco e Mkhitaryan titolari, in avanti Lautaro. Mentre negli ultimi tempi Dumfries ha perso il posto. Tre titolari e mezzo in campo,adè di un'per il nostro campionato».