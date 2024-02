Afghanistan | i talebani riprendono le esecuzioni pubbliche negli stadi | “Giustiziati tre uomini in cinque giorni”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I, tornati al potere indopo la fuga delle truppe Usa e occidentali da Kabul nell’agosto 2021, hanno ripreso le, giustiziando treultimi, l’ultimo proprio oggi. Nazar Muhammad, condannato alla pena capitale per aver accoltellato a morte un uomo nel gennaio del 2022, è stato giustiziato oggi nelloo della città di Sheberghan, nella provincia di Jowzjan, nel nord dell’. Secondo un comunicato pubblicato dalla Corte Suprema dell’Emirato Islamico, citato dall’agenzia di stampa locale Pajhwok, l’ordine di esecuzione è stato firmato dal leader dei, Hibatullah Akhundzada, ...

