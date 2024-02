Aeroporto | secondo atto Ecco le altre compagnie che si affacciano sul Sanzio Da Volotea a Lufthansa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Chi, dopo Aeroitalia, erediterà l’operazione della continuità territoriale per assicurare i voli per Roma, Milano e Napoli dall’Ancona International Airport? Le soluzioni possibili sono diverse. Ma dalle ipotesi, negli appena otto giorni residui per aderire alla "procedura d’emergenza" bandita dall’Enac e pubblicata venerdì, bisognerà passare ai fatti ed individuare il vettore. Come spiegato ieri sul Carlino, infatti, la data è quella del 4 marzo alle 12, termine ultimo per leal fine di presentare le offerte che permetteranno, a chi subentrerà, di volare per 45 giorni da e per Linate, Fiumicino e Capodichino, ma con la possibilità di estendere il servizio fino ad ottobre, quando sarà poi diramato il nuovo bando per arrivare alla scadenza dei tre anni (settembre 2026) per le tre rotte sottoposte a oneri di servizio pubblico. Gli accostamenti più logici ...