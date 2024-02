Aeroporto di Bologna | la palestra del Marconi apre ai passeggeri business con Dovizioso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – “In venticinque anni di carriera, viaggiare è sempre stata la parte più stancante”. Allora, per Andrea, ex pilota Ducati in Motogp, dal 2013 al 2020, e campione del mondo 125cc nel 2004, è sicuramente un’ulteriore comodità quella di avere un nuovo spazio inin cui allenarsi per “stare bene, arrivare già pronto alle gare e delle tue prestazioni in pista”. Da oggi, infatti, avranno accesso alladell’dianche gli ospiti dellalounge, oltre che ai dipendenti della comunità aeroportuale. Nell’ambito della presentazione del servizio, il campione di moto è stato insignito della targa di ospite onorario della. Mentre, per chi, come ...