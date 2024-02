Addio alle raccomandate Anche la Pa sceglie la pec

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI abbatte radicalmente i tempi e costi sia per il cittadino, che può gestire gran parte delle comunicazioni con l’amministrazione pubblica direttamente da casa, sia per l’ambiente. Da poco meno di un anno è attivo, poi, l’indice nazionale dei domicili digitali, al quale tutti i cittadini con una pec attiva, cioè una posta certificata, posso iscriversi gratuitamente, per eleggere il proprio domicilio digitale, indicando appunto la pec, come destinazione. Si può, quindi, direvecchie, con, appunto, una diminuzione di anidride carbonica e spreco di carta, macon vantaggi reali, in termini di tempo e costi per cittadini e pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni, prima di inviare una raccomandata, devono verificare se il cittadino ha indicato il ...