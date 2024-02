Addio ad Ernesto Assante | storica firma del giornalismo musicale italiano

VALLE BREMBANA. Chiesa Parrochiale di San Giovanni Bianco gremita per l’ultimo saluto al 47enne motociclista morto in un incidente stradale. (ecodibergamo)

U&D, spoiler riprese del 26/02: Ernesto dice Addio a Barbara, lite Aurora-Gianni: Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi al termine della registrazione, e che il blogger Pugnaloni ha postato su Instagram, svelano che Ernesto Russo ha interrotto la conoscenza con Barbara De ...it.blastingnews

Ernesto Assante è morto: Addio a un pilastro della critica rock: La musica non è solo quello che accade su un palco o in uno studio di registrazione. Il racconto si fa anche con le parole. E’ scomparso oggi Ernesto Assante, uno che di queste parole ne ha scritte ta ...corriere

Vietri piange Cristian Vollaro: Addio al 45enne “musicista di strada” e sognatore: StampaVietri sul Mare in lacrime per la scomparsa di Cristian Vollaro, che si è spento all’età di 45 anni a causa di un amale incurabile. Era stato notato da Mara Venier – come riporta il quotidiano ...salernonotizie