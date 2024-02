Adani | “Se fossi un calciatore del Napoli | farei una cosa sola”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Danielecritica i giocatori del, chiedendo loro di prendersi le proprie responsabilità per uscire dalla crisi di risultati in cui è piombata la squadra. CALCIO– Il pareggio subito al 96? contro il Cagliari è l’ennesima delusione di una stagione complicata per il. Secondo Daniele, ospite de “La Domenica Sportiva”, è arrivato il momento che i giocatori azzurri si prendano le proprie responsabilità per provare a risollevare le sorti della squadra.NELLA BUFERA,CHIEDE AI GIOCATORI DI PRENDERSI LE PROPRIE RESPONSABILITÀ “Non bastano i singoli alundelmi prenderei le mie responsabilità. Ok le colpe al presidente, e ne ...