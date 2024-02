Ada Alberti svela l' oroscopo della settimana a Mattino 5 | cosa prevede fino al 3 marzo?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pronti a scoprireriserva l'astrologia per la vostra? Ada, la famosa astrologa, è tornata a5 per rivelare le sue previsioni signo per signo. Non ti perderai mica le sorprese che le stelle hanno in serbo per te? Sei un Ariete? Allora dovresti prepararti a fare nuove e intriganti conoscenze. L'di Adacontatti favorevoli e relazioni pubbliche in espansione. Chissà quali interessanti incontri potresti avere! Previsioni per Toro, Gemelli, Cancro e oltre! Ma non finisce qui! Anche i nati sotto il segno del Toro, del Gemelli e del Cancro avranno le loro stelle guida. Fai attenzione ai colleghi sleali, alle questioni finanziarie e ai momenti di passione da vivere appieno. Se stai cercando nuove opportunità lavorative, è il momento di passare ...