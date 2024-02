Accordo Italia-Ucraina | il testo del patto su garanzie di sicurezza | Aiuti militari ed economici e risposta immediata in caso di attacco futuro russo - PDF

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky hanno firmato unsulledi. Nelviene garantito il sostegno decennale, attuato senza costi aggiuntivi a bilanci. Come si legge nel pdf che vi mostriamo al fondo dell'articolo, gli impegni vanno dalla cooperazione in ambito industriale

Aiuti militari ed economici, il sostegno delle imprese italiane per la ricostruzione e una risposta immediata in caso di un attacco futuro armato da parte

Pubblichiamo il testo tradotto in Italia no dell'accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia PreamboloL' Ucraina e l' Italia , di seguito

Se si verificasse un ulteriore attacco contro l'Ucraina, l'Italia si impegna a una "collaborazione immediata e potenziata" per dieci anni, con un piano di

