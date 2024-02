A2a aumenta sostenibilità termoutilizzatore Brescia investendo in tecnologia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Grazie ad un investimento di circa 110 milioni di euro, 45 dei quali impiegati solo per abbattere le emissioni, A2a ha reso ildi via Malta aancora più sostenibile ed efficiente. Lainnovativa inaugurata oggi permetterà di generare energia termica in piu? per 12.500 famiglie a parita? di rifiuti trattati, riducendo