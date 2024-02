A2a | a Brescia 110 mln di investimenti per termoutilizzatore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Mettere l'energia in circolo, così da non sprecare nulla, recuperando ogni calore di scarto che possa contribuire alla decarbonizzazione del teleriscaldamento della città. Questo l'obiettivo raggiunto da A2a aattraverso un investimento di circa 110 milioni di euro per rendere ilancora più efficiente e sostenibile, di cui 45 destinati agli impianti che consentono un ulteriore taglio delle emissioni. Grazie a una tecnologia innovativa sarà possibile generare energia termica in più per 12.500 famiglie a parità di rifiuti trattati, riducendo così l'uso del gas per alimentare la rete del teleriscaldamento e portando il rendimento dell'impianto vicino al 100% (dall'84% al 98%). La soluzione è stata inaugurata oggi dall'Amministratore Delegato di A2a Renato Mazzoncini alla presenza delle istituzioni: ...