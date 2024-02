A1 | chius nella notte immissione su D19 Roma Sud

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottovia, dalle 00.00 alle 5 di martedì 27 febbraio sarào, per chi proviene da Napoli, lo svincolo disulla Diramazionesud D19, verso/Grande Raccordo Anulare. In alternativa uscire sulla A1 alla stazione di Valmontone, percorrere la SS6 Casilina versoe immettersi sulla D19 Diramazionesud alla stazione di San Cesareo. (Com/Red/Dire)